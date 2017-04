Halep – Siegemund (19:30, Digi Sport 2), în lupta pentru finala de la Stuttgart

Partida dintre Simona Halep și Laura Siegemund din cadrul semifinalei turneului de la Stuttgart este programată sâmbătă, nu mai devreme de 19:30, în direct pe Digi Sport 2

În cealaltă semifinală, care va fi tot ÎN DIRECT la Digi Sport 2, Kristina Mladenovic o va întâlni pe Maria Sharapova.

În singura întâlnire directă, anul trecut la Stuttgart, în optimile de finală, Siegemund s-a impus în fața Simonei în două seturi, scor 6-1, 6-2.

Sâmbătă 29 aprilie – WTA Stuttgart (ziua 5), ÎN DIRECT pe Digi Sport 2:

Kristina MLADENOVIC (FRA) vs. Maria SHARAPOVA (RUS) – 17:00

Simona HALEP (ROU) vs. Laura SIEGEMUND (GER) – nu înainte de 19:30

Din 2017, pentru o perioadă de cinci ani, pe canalele Digi Sport sunt transmise, ÎN EXCLUSIVITATE, 55 de turnee WTA.

Toate partidele pot fi urmărite și pe digisport.ro și m.digisport.ro, EXCLUSIV pentru abonații rețelei de internet ai RCS-RDS.

Pe lângă turneele WTA de la Stuttgart (Premier) și Istanbul (International), Digi Sport transmite în această săptămână și competiția ATP din seria 500 de la Barcelona.

Programul partidelor transmise azi de Digi Sport

WTA Istanbul (ziua 5), in direct pe DGS:

Irina-Camelia BEGU (ROU) vs. Elise MERTENS (BEL) – 19:00 / DGS 3

Elina SVITOLINA (UKR) vs. Jana CEPELOVA (SVK) – in premiera de la ora 23:45 / DGS 2

ATP Barcelona (ziua 6), in direct pe DGS 3:

Andy MURRAY (GBR) vs. Dominic THIEM (AUT) – 14:30

Rafael NADAL (ESP) vs. Horacio ZEBALLOS (ARG) – nu inainte de 17:00

(de Teodor Chiriac)