Halep: Poate a patra oară va fi cu noroc

Simona Halep a declarat după finala Australian Open, că speră ca a patra oară să reuşească să obţină un titlu de Grand Slam, după ce a fost învinsă la Melbourne, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4, de Caroline Wozniacki.

“Nu e usor sa vorbesc acum! In primul rand, vreau sa o felicit pe Caroline pentru turneul ei. Sa-i felicit echipa, sa il felicit pe tatal ei, care a facut atatea pentru ea de cand joaca tenis. Caroline, iti urez mult succes pe viitor. A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput grozav, am avut acea accidentare, dar am dat totul si ma bucur ca am ajuns in finala. Sigur ca sunt trista ca nu am castigat, dar mai am multi ani in fata si sunt sigura ca voi mai avea parte de o astfel de provocare. Vreau sa multumesc echipei mele, care depunde o munca extraordinara in fiecare zi. De asemenea, multumesc familiei mele si oamenilor care ma privesc de acasa. E pacat ca nu am facut pasul a treia oara, dar poate ca a patra oara va fi cu noroc! Va multumesc tuturor pentru sprijin, ati fost minunati, am avut parte de sprijin si e totdeauna placut sa joc in fata dumneavoastra. Sper sa ne revedem si la anul in aceeasi faza a competitiei”, a spus Simona Halep.

(de Teodor Chiriac)