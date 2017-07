Halep: Nu am nimic de pierdut, trebuie să profit de şansa mea. Voi da tot ce am mai bun

Simona Halep apreciază că nu are nimic de pierdut în meciul din optimile de finală de la Wimbledon cu Victoria Azarenka și că trebuie să profite de șansa ei.

“Cred că am jucat din ce în ce mai bine fiecare partidă. Am avut o atitudine foarte bună pe teren. Nu consider meciurile ca pe nişte teste. Fiecare meci este important, deschis oricărui rezultat, ca toate partidele, aşa că am încercat să-mi păstrez concentrarea, să-mi fac treaba cât de bine pot şi să câştig. Cred că cel mai important lucru pe zgură a fost faptul că mi-am recăpătat încrederea. Acum, venind aici, nu mă gândesc la tipul de surprafaţa absolut deloc. Încerc să fac ceea ce am făcut și pe zgură. Încerc să-mi fac jocul, să muncesc din greu și să am încredere în fiecare meci pe care îl joc. Cred că acesta este cel mai important lucru care mi s-a întâmplat și încă îl păstrez”, a spus după victoria cu Shuai Peng (China).

Despre meciul cu Azarenka: “La meciul precedent dintre noi nu era mamă, aşa că acum va fi diferit. A făcut o treabă extraordinară. Este o adversară foarte valoroasă, o mare campioană, chiar dacă n-a jucat aproape un an şi partida va fi o mare provocare pentru mine. Nu am nimic de pierdut, trebuie să profit de șansa mea. Voi merge pe teren și voi da tot ce am mai bun”.