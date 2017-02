Halep: „Am doar o inflamaţie și puţin lichid la genunchi”

Simona Halep a declarat că are o inflamaţie la genunchi și că trebuie să facă o pauză.”În timpul meciului nu m-a durut deloc, dar a doua zi a fost greu să alerg. Nu este o accidentare foarte gravă, am făcut RMN, nu există nimic la tendon sau ligamente, e doar o inflamaţie, am puţin lichid, trebuie să fac pauză, aşa mi-au spus toţi doctorii.Nu mă simt prea bine cu genunchiul, este o accidentare care este deja de lungă perioadă. Sper să mă fac bine cât de repede se poate. Nu ştiu exact acum ce se va întâmpla. Cu siguranţă voi lua pauză, pentru că e foarte bine pentru genunchi. Am încercat tot felul de tratamente, dar până acum n-a mers şi o să văd de luni încolo ce pot să fac ca să fie bine. Nici la Dubai nu voi juca, voi merge direct la Indian Wells, sper”, a declarat Halep.

Simona nu va evolua în întâlnirea cu Belgia din Cupa Federaţiei şi nici la turneele de la Dubai şi Doha. Ea s-a retras, vineri, de la turneul de la Sankt Petersburg, înaintea partidei contra rusoaicei Natalia Vihlianţeva, locul 115 WTA, din sferturile de finală.

Halep ar fi trebuit să joace, la finalul săptămânii viitoare, în întâlnirea România – Belgia, din turul I al Grupei Mondiale II a Cupei Federaţiei. Meciurile sunt programate în 11 şi 12 februarie, la Sala Polivalentă din Bucureşti.

Simona Halep speră să revină pe teren la turneele Premier Mandatory din luna martie, de la Indian Wells (8-19 martie) şi Miami (21 martie – 2 aprilie).