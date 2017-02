Fundaţia Olimpică Română oferă 20 de burse de performanţă pentru tinerii sportivi cu probleme financiare

Fundaţia Olimpică Română împreună cu Allianz – Ţiriac Asigurări va oferi 20 de burse pentru copii cu rezultate sportive ale căror familii întâmpină dificultăţi financiare, a anunţat, joi, fosta campioană olimpică la gimnastică Andreea Răducan, preşedintele FOR.

Bursierii selectaţi, cu vârste între 9 şi 16 ani, vor primi, în cel de-al treilea an al programului „Bursele de perfromanţă Allianz – Ţiriac”, timp de un an o sumă lunară de 300 de lei pentru a-şi susţine cheltuielile cu echipamentul, alimentaţia sau deplasările.

“În primul an, cei 14 copii au obţinut un număr de 162 de medalii, dintre care 103 de aur, iar în al doilea an, cei 20 de bursieri au obţinut 125 de medalii de aur, 80 de argint şi 59 de bronz. Cred că în continuare merită susţinerea noastră. Noi considerăm că aceste burse deja scriu istorie şi faptul că suntem alături de ei trebuie să vină ca o încurajare. Am avut continuitate la câţiva copii, mai ales la tenis. Tenisul rămâne în continuare unul dintre cele mai scumpe sporturi şi părinţii ajung poate să mai vândă câte ceva din casă pentru a-şi putea ţine copiii pe drumul performanţei. Suma pe care noi o putem oferi este de 300 de lei, însă considerăm că este suficient pentru un copil la vârste de 10-12 ani. Ei trebuie să ştie că bani mai mulţi vor veni când performanţele lor vor fi mult mai mari. E un mic ajutor şi o încurajare pentru ei”, a declarat Andreea Răducan într-o conferinţă de presă.

Candidaturile pot fi depuse până la 10 martie, documentele de înscriere putând fi găsite pe site-ul Fundaţiei Olimpice Române, iar criteriile de selecţie sunt legate de performanţa sportivă şi situaţia familială a copiilor. Aplicanţii vor fi evaluaţi de către un juriuu de specialitate din care fac parte Andreea Răducan, preşedintele FOR, Valeria Răcilă van Groningen, vicepreşedinte FOR şi Valentina Saygo, membru FOR.