FRF și Gillette continuă proiectul “Performanța are viitor”

Federația Română de Fotbal și Gillette au lansat al doilea sezon al proiectului de scouting în mediul rural, cu Barcelona ca destinație finală, informează FRF.

Scouterii FRF vor organiza preselecții pentru tinerii fotbaliști cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani în 6 localități din RomâniaCei mai buni 11 jucători vor parcurge un stagiu de pregătire la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia și vor călătorii în Spania pentru un antrenament la FC Barcelona Escola Sezonul trecut (2016 – 2017), peste 1.600 de jucători au participat la preselecțiile organizate de Gilette și Federația Română de Fotbal Faimoasa bază de pregătire a FC Barcelona, Ciutat Esportiva Joan Gamper, este destinația finală a celui de-al doilea sezon al “Performanța are viitor”, proiect reconfirmat ]n cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul Federației Române de Fotbal de Răzvan Burleanu, Președintele Federațiai Române de Fotbal, și Radu Dobrescu, Brand Manager Shave Care (Gillette) South-East Europe.

Scouterii FRF coordonați de legende ale fotbalului românesc precum Ion Geolgău, Miodrag Belodedici și Ion Vlădoiu vor călători în mai multe regiuni ale României pentru preselecții destinate tinerilor fotbaliști cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Pentru al doilea sezon al proiectului numărul de preselecții a fost suplimentat, urmând să fie organizate șase trialuri, însă destinația rămâne aceeași. Cei mai buni 11 jucători descoperiți în perioada august 2017 – aprilie 2018 vor avea ocazia să se antreneze la Centrul Național de Fotbal din Mogoșoaia și să trăiască în luna mai „experiența Barcelona”. Aceștia vor beneficia de o sesiune de pregătire cu un antrenor al FC Barcelona Escola și vor urmări un meci de-al FC Barcelona pe cel mai mare stadion de fotbal din Europa, Nou Camp.

Proiectul anunțat astăzi vine după ce primul sezon al Performanța are Viitor a atras peste 1.600 de tineri fotbaliști la preselecțiile organizate de scouterii FRF în perioada august 2016 – aprilie 2017. Cei mai buni 11 jucători s-au antrenat în luna mai a acestui an la Ciutat Esportiva Joan Gamper, baza de pregătire a FC Barcelona, partener global Gillette.

”Suntem bucuroși să anunțăm astăzi extinderea parteneriatului cu Gillette, după un prim sezon fantastic al proiectului Performanța are Viitor. Felul în care am fost primiți în comunitățile în care am organizat preselecții ne-a încurajat să suplimentăm numărul trialurilor până la șase, oferind astfel mai multor tineri jucători șansa de a fi evaluați de scouterii FRF. De asemenea, ne bucurăm să vedem că unii dintre cei 11 câștigători din sezonul trecut sunt deja în atenția cluburilor profesioniste și a selecționerilor naționalelor de juniori”, a declarat Răzvan Burleanu, Președintele Federației Române de Fotbal.

Caravana Performanța are Viitor va debuta cu preselecția organizată pe 20 august la Constanța și va continua în acest an cu acțiuni similare la Râmnicu Sărat (județul Buzău, 17 septembrie) și Putna (județul Suceava, 1 octombrie). Alte trei localități din țară vor fi incluse în proiect în perioada martie – aprilie 2018.

Cei mai buni jucători descoperiți în aceste localități vor călători în luna mai a anului viitor la Mogoșoaia și Barcelona.

”Rezultatele excelente ale primei ediții a Performanța are Viitor ne-au încurajat să adăugăm un nou capitol la istoricul lung și de succes al colaborărilor dintre Gillette și Federația Română de Fotbal. Ne bucurăm să putem aduce împreună FRF și FC Barcelona, partener global Gillette, pentru a le oferi tinerilor talentați din România șansa de a face un nou pas către marea performanță. Bineînțeles, asemenea proiecte sunt posibile mulțumită clienților Gillette din România, cei cărora le oferim performanță în bărbierit în fiecare zi”, a declarat Radu Dobrescu, Brand Manager Shave Care (Gillette) South-East Europe.

Pentru a putea fi înscriși în selecție, tinerii fotbaliști trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• Vârsta între 10 și 14 ani împliniți până la data de 31 iulie 2017;

• Să fie însoțiți de tutore sau părinte, acesta urmând să își dea acordul pentru participare, pe baza căruia se face înscrierea;Performanța are Viitor se desfășoară sub umbrela programului FRF – “Împreună suntem fotbal” – și are loc în perioada august 2017 – mai 2018.În primul sezon al proiectului, Gillette și Federația Română de Fotbal au organizat preselecții la Moldova Nouă (județul Caraș-Severin), Bascov (județul Argeș), Jucu (județul Cluj) și Pădureni (județul Vaslui).

De peste un secol, Gillette își respectă angajamentul de a oferi performanță zi de zi prin intermediul aparatelor de ras utilizate de peste 800 de milioane de bărbați din întreaga lume. Alături de Federația Română de Fotbal, prin inițiativa Performanța are Viitor, Gillette continuă să susțină copiii talentați din România.

Mobilitatea în cadrul caravanei “Performanța are viitor” este oferită de Eurolines și TUI TravelCenter.

Despre „Transformă ulița în stadion”Parteneriatul cu Gillette, reprezentat de inițiativa Performanța are Viitor este o continuare a proiectului “Transformă ulița în stadion”, un proiect care face parte dintr-un plan mai amplu, “Împreună suntem fotbal”, dedicat promovării fotbalului de tip Grassroots și coordonat de Departamentul de Dezvoltare Fotbalistică al Federației Române de Fotbal, condus de Ciprian Paraschiv. Proiectul “Transformă ulița în stadion” s-a desfășurat în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016 în 21 de județe din România, implicând referenții zonali ai Federației Române de Fotbal. Peste 1000 de elevi din ciclul primar din mai mult de 120 de unități de învățământ din mediul rural au fost parte a etapei pilot a programului. Finalitatea programului a constat într-o competiție dedicată celor mai talentați elevi din clasele I-IV din cele 7 regiuni fotbalistice ale țării. Meciul final s-a disputat la Cluj, o comisie formată din Miodrag Belodedici, Ion Vlădoiu și Aurel Țicleanu alegând cei 3 câștigători, care au însoțit echipa națională la Campionatul European din Franța.

Despre “Împreună suntem fotbal”

Lansat în luna septembrie a anului trecut, proiectul “Împreună Suntem Fotbal” reprezintă o premieră în sportul și educația din România, propunând implicarea activă în dezvoltarea sănătoasă a românilor prin fotbal, dezvoltarea copiilor și tinerilor în valorile acestui sport și creșterea numărului de practicanți de fotbal în România. Începând cu 2015, au fost demarate primele 4 programe: Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Fotbal și Olimpiada Gimnaziilor – Fotbal, Transformă Ulița în Stadion, Unificat în 7, Campionatul Universitar de Fotbal. Următoarea etapă a programului se va desfășura începând cu septembrie 2016, mai multe informații vor fi publicate pe platforma dedicată www.impreunasuntemfotbal.ro.