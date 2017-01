Fortuna vă prezintă povestea celui mai mare câştig obţinut la o casă de pariuri din România, se precizează într-un comunicat remis Sport Magazin

Din cei 10 lei, împrumutaţi de la prietena lui, a câştigat peste 200.000 euro

Este clar că la FORTUNA se bat toate recordurile! După câştigul colosal acordat la începutul lunii trecute, a venit rândul să consemnăm o nouă premieră la FORTUNA: un câştig de peste 1 milion de RON, realizat de un singur jucător! Întâmplarea a fost posibilă graţie obţinerii Jackpotului Extra Global de 1.060.431,04 RON (peste 200.000 de euro) , acordat pentru biletele efectuate la curse de câini şi la Turbo 6 şi s-a petrecut la agenția 360, din orașul Victoria, județul Brașov, miercuri 25 ianuarie 2017! Cel mai mare câştig obţinut la o casă de pariuri din România!

A jucat să ia <Localul>, a luat <Globalul>!

Marele câştigător se numeşte Cătălin – Ioan Gheorghiu, are 20 de ani şi este student în anul II la Facultatea de Autovehicule Rutiere din cadrul Universităţii Transilvania, din Braşov! Cum a recepţionat marea veste, ce a urmat după aceea, ne povesteşte chiar el: „Eu stau la cămin, în Braşov, dar în perioada asta sunt în sesiune, aşa că eram acasă, în Victoria. M-am dus cu amica mea la agenţia FORTUNA să fac câteva bilete la pariuri. Am avut 50 de lei la mine. După ce am făcut biletele, am zis să mai joc ceva la câini. Vedeam că localul era pe undeva pe la 300 de lei! Am terminat banii şi tata mă tot suna să ma duc la el la serviciu, să-mi dea maşina ca să plec s-o iau pe mama. Atunci i-am zis prietenei mele să-mi dea împrumut 10 lei să mai fac două bilete la câini. Am jucat 4 lei pe 3 câini, sistem şi ceilalţi 6 lei pe 4 câini, tot sistem. Speram să iau <localul>. Culmea, mi-a ieşit una din variantele de pe biletul de 6 lei, cea mai mare, câinii cu cotele cele mai mari! După care au început să sune alarmele! Nu ştiam ce se întâmplă! Am dat biletul fetei de la ghişeu şi ea mi-a zis ceva de 1 milion de lei! După care mi-a zis că e vorba de un câştig net de 841.000 de lei! Nu mi-a venit să cred! Am pus mâna pe telefon şi l-am sunat pe tata, care avea biroul peste drum. El s-a luat de mine că de ce întârzii! I-am zis că am câştigat 800.000 de lei şi să vină să mă ia! Începusem să tremur! Tata îmi zicea să iau banii şi să vin că e târziu! Nu înţelegea de ce trebuie să vină la agenţie. Înţelesese că e e vorba de 800 de lei (8 milioane vechi). Eu tot îi ziceam de 800.000, el nu înţelegea! Deja, veste câştigului s-a împrăştiat în tot oraşul. Când a ajuns tata, agenţia era deja plină”.

Cătălin a venit azi la sediul FORTUNA pentru a-şi ridica premiul cel mare! A venit însoţit de tatăl lui, care lucrează în Poliţia Română. „Mai întâi, banii ăştia trebuie puşi la treaba, după care vor urma şi plimbările pe afară”, a dezvăluit acesta o prima destinaţie a acestui câştig! În schimb, tânărul câştigător ne-a spus că-şi va premia prietena, cea care l-a împrumutat pentru a putea juca biletele, cu 10.000 de euro şi că va aloca maxim 15.000 de euro pentru achiziţionarea unui autoturism bun! Restul vor fi investiţi, într-o afacere, cel mai probabil la terminarea facultăţii, pe care, evident, o va continua!

FORTUNA îl felicită pe fericitul câștigător, iar, pentru cei care vor să-și încerce șansa la cursele de câini si la Turbo 6, valoarea Jackpotului Extra Global a repornit la drum, ajungând, deja, la suma de de 30.500 RON! Succes pe mai departe!

Mult succes tuturor clienților noștri.

„Sunt foarte fericit, vreau să mulţumesc FORTUNA pentru acest câştig. Am fost surprins să constat că mulţi nu cred în astfel de câştiguri! Vreau să-i asigur pe toţi că totul este real şi corect”

Cătălin – Ioan Gheorghiu, câştigător Jakpot Extra Global

“Ne bucurăm că FORTUNA România a acordat un nou premiu fabulous, răsplătind astfel încrederea jucătorilor noștri și promitem că surprizele nu se vor opri aici în 2017, atât în agenții cât și pe eFORTUNA.ro”