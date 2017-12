Fiul lui Bogdan Stelea va juca pentru o echipa din liga 4 Teleorman, informeaza Sport Profit. Este vorba de Viitorul Butesti, echipa din primul esalon teleormanean, care se zbate pe penultimul loc, asta daca luam in calcul noncombatul celor din Olteni.

Cei de la Viitorul si-au data seama ca nu pot face fata in liga 4 cu lotul ce a promovat anul acesta. Dupa ce in tur au realizat un singur transfer, cel al fostului jucator de liga I, Dragos Balauru, iata ca inca din startul acestei perioade de pauza competitionala cei de la Viitorul au realizat trei transferuri si spun ca nu se opresc aici.

“Il vom transfera pe Bogdan Ionut Stelea, fost jucator la Otopeni in Liga 2 sau Voluntari Liga 3, el joca pe postul de mijlocas stanga, dar si in centru. Am mai transferat un portar, ce a a facut parte chiar si din lotul celor de la Chiajna, ultima data a jucat pentru Crevedia, echipa ce a pierdut barajul de promovare la liga 3 impotriva celor de la Progresul Spartac. Tot in aceasta perioada il vom transfera si pe Ionut Tufan, atacant, ultima data la Silistea si vom mai transfera cu siguranta inca un mijlocas central si doi fundasi centrali.

Lucrurile se vor schimba. Puteam sa le schimbam inca de la debutul turului, dar am vrut foarte mult sa le oferim sansa celor care au reusit promovarea la liga 4. Din pacate nu am reusit decat 3 puncte, 3 egaluri, insa cu acesti noi sase jucatori, sunt convins ca vom arata altfel. Nu regretam insa nimic, asa am vrut noi sa fie. Bine, cu mai multe puncte daca se putea? Sa jucam in tur cu ai nostri si in retur sa facem transferuri.

Pentru noi este foarte importanta comunitatea noastra si prietenia dintre noi” a declarat Valentin Popescu, jucator si sustionator al celor de la Viitorul Butesti.