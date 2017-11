Fitness-ul: Schimbarea vieţii mele

Salut! Numele meu este Caramalãu Marian, un puşti de cartier care în prezent a devenit instructor de fitness şi un om responsabil!

Vreau sã încep prin a vã spune cã viaţa mea nu a fost dintotdeauna frumos coloratã, am fost crescut între blocuri, pe maidan, cum spuneau bunicii, într-un cartier unde nu întotdeauna era linişte şi armonie, unde am vãzut mai multe decât mi-aş fi dorit dar care m-au învãţat de ce sã mã feresc în viaţã. Pe când aveam 10 ani pãrinţii mei au luat decizia de a se despãrţi pentru cã tatãl meu era un om violent şi ne fãcea mai mult rãu decât bine, şi aşa am rãmas doar cu sora mea şi mama mea. Mamă, care a fost şi mamă şi tatã pentru noi pânã în momentul în care şi-a refãcut viaţa şi am crescut alãturi de un tatã vitreg care nu a reuşit sã fie demn de a fi un tatã în adevãratul sens al cuvântului. Îi pot mulţumi doar pentru fratele pe care ni l-a dãruit şi pe care il iubim nespus de mult cu toţii!

Dupã accidentul despre care v-am povestit în articolul anterior şi dupã lunga recuperare, uşor, uşor a început sã iasã soarele pe strada mea şi toate lucrurile au început sã capete contur, exact aşa cum îmi doream. Sportul m-a ajutat sã devin un om responsabil, calculat şi sã renunţ la toate viciile pe care le aveam. Pentru cã sportul nu poate funcţiona decât cu un stil de viaţã sãnãtos.

La vârsta de 23 de ani m-am mutat într-un alt cartier, departe de familie, de prieteni pentru cã eram conştient cã doar aşa îmi pot îndeplini visul şi pentru a-mi demonstra cã am ambiţia de a putea singur ! M-am interesat ce sãli de fitness gãsesc în zonã şi aşa am descoperit sala ,,STAY FIT GYM PANTELIMON”, locul în care visul mi s-a îndeplinit. Datorita lor am fãcut cursul de instructor, la ,,STAY FIT ACADEMY”, unde am întâlnit nişte oameni profi, deosebiţi şi cu o experienţã foarte mare în domeniu.

Pe tot drumul acesta m-a susţinut (de la distanţã) familia, iar acum pot spune cu mândrie cã am ajuns un instructor de fitness serios si respectat.

Vã las aici feedback-urile elevilor mei pentru a vã face singuri o impresie:

MARINESCU LUCIA : L-am cunoscut pe Kara (asa imi spun cei apropiati) pe data de 3 octombrie când am venit la primul antrenament. Mi-a plãcut de când am început sã facem încãlzirea, un bãiat mişto, profi care ştie sã te facã sã îţi doreşti sã te reîntorci în salã şi sã-l laşi sã te îndrume în sport. Devotat, muncitor, serios dar şi funny, face o treabã excelentã .Este tipul care m-a fãcut sã vin constant la salã ! BRAVO ŞI MULŢUMESC !

PADURETU COSMIN : Nici nu ştiu cum sã-ţi mulţumesc pentru ajutorul pe care mi l-ai oferit, când am venit prima oarã la tine eram doar un puşti deprimat de kg în plus pe care LE AVEAM. Nu aveam nici un pic de ambiţie sã slãbesc, mã gândeam mereu cã vin, îmi fac abonamet, slãbesc 4-5 kg pentru ca apoi sã pot mânca înapoi toate nenorocirile. Nu a fost aşa, datoritã rãbdãrii tale şi spunându-mi cã pot mai mult, ai avut dreptate! Nu m-ai ajutat doar sã slãbesc ci mi-ai schimbat viaţa, sunt sigur cã nu doar mie ci şi celorlalti elevi pentru cã nu eşti doar instructorul nostru de fitness ci şi prietenul nostru. IŢI MULŢUMESC !

CIOIU MIHAI: In primul rând vreau sã-ţi mulţumesc cã eşti alãturi de mine în zilele bune cât şi în cele rele. Spre deosebire de alţi instructori tu te dedici cel puţin 14 ore pe zi elevilor tãi pentru cele mai bune rezultate. Dupã multe luni de antrenamente cu toţi elevii, rezultatele nu au întârziat sã aparã şi ai reuşit performanţa de a slãbi un elev 30 kg în 2 luni, ceea ce este de-a dreptul incredibil. Cât despre mine, condiţia mea fizicã s-a îmbunãtãţit foarte mult şi am reuşit sã dau 8 kg jos. MULŢUMESC !

ALECU CORINA: Kara este un om extrem de ambiţios, prin devotamentul şi energia lui m-a fãcut sã-mi readuc aminte cã sportul este cheia pentru o viaţã mai sãnãtoasã şi liniştitã. De la începutul drumului pe care l-am pornit alãturi de K Family, aşa cum ne place sã ne numim, am fost plãcut impresionatã de energia, implicarea şi atenţia lui. Pe parcurs m-a fãcut sã înteleg cã rãbdarea, ambiţia, sportul şi alimentaţia corectã sunt cele mai importante pentru o reuşitã şi cã atunci când nu mai pot, mai pot puţin. Ne este mereu alãturi atât în timpul antrenamentelor cât şi în afara lor pentru a avea cele mai bune rezultate. MULŢUMESC PENTRU TOT !

PADURETU ANA: Kara este persoana care m-a fãcut sã iubesc sportul, nu doar pentru cã am vãzut rezultatele dorite, ci şi datoritã faptului cã mi-a schimbat percepţia despre sport. Acum sportul pentru mine înseamna o stare de bine generalã. Este cel mai implicat om pe care l-am cunoscut atât în timpul antrenamentelor cât şi în timpul liber. El pentru noi nu este doar un instructor, este şi omul cãruia îi putem spune totul, deschis, fãrã nici o ruşine pentru cã suntem o familie. Implicarea şi energia lui mã fac sã cred cã şi cel mai solicitant antrenament poate fi uşor !

TACIU ANCUTA: Antrenamentele pe lângã faptul cã mã slãbesc, mã şi destreseazã. Ȋmi place cã lucrezi cu mult profesionalism şi spun asta deoarece înainte nu mã pasiona sportul, iar acum nu concep sã treacã o sãptãmânã fãrã sã facem antrenament. Vin cu plãcere la fiecare antrenament deoarece tot timpul avem exerciţii noi, iar asta nu mã face sã mã plictisesc. Eşti cel mai tare antrenor şi abia aştept urmãtorul antrenament cu tine !

Pe aceastã cale vreau sã le MULŢUMESC elevilor mei pentru încrederea acordatã şi pentru ambiţia de care dau dovadã la fiecare antrenament, pentru cã pânã la urmã ȊN DOI TOTUL ESTE MAI UŞOR, nu ?!

Pentru a înţelege mai bine stilul meu de a antrena, vã voi explica puţin cum decurge un antrenament cu mine, sunt zile în care antrenez o singurã grupã de muşchi şi zile în care antrenez 2 grupe de muşchi, de exemplu:

– Luni : Pectoralii

– Marţi : Spatele

– Miercuri: Biceps + Triceps

– Joi: Umeri + Trapez

– Vineri: Picioare

– Sâmbãtã : ne antrenam cu energie la sacul de box

– Duminicã : Ne relaxãm şi odihnim pentru noua sãptãmânã care urmeazã .

Este un program excelent pentru mine, pe care l-am recomandat şi prietenilor, care la rândul lor au fost multumiţi de rezultat.

Pentru mine în sport conteazã 4 cuvinte : ODIHNÃ, ALIMENTAŢIE CORECTÃ, HIDRATARE şi ANTRENAMENT, iar aceşti 4 factori reprezintã cheia spre succes.

Ca încheiere aş vrea sã vã spun puţin despre persoanele care se luptã cu kilogramele în plus, citim mereu şi vedem reclame la ,,N” pastile ,,minune” care promit marea cu sarea, slãbind mâncând junk food şi obţinând un trup tras prin inel, trebuie sã înţelegem cã aceste pastile NU EXISTÃ ! Pentru a reuşi în lupta cu kilogramele trebuie sã ne ridicãm din canapea, sã lãsãm lenea acolo, sã luãm ambiţia cu noi şi sã mergem la salã, acolo unde ne veţi întâlni pe noi, antrenorii, care avem datoria de a vã face sã înţelegeţi BUCURIA DE A FACE SPORT ŞI DE A ȊNVÃŢA MULTE EXERCIŢII BENEFICE CORPULUI, SÃNÃTÃŢII ŞI PHISICULUI !

Vã aştept la salã sã ne antrenãm împreunã şi sã ne depãşim limitele împreunã, sã ajungeţi acolo unde vã doriţi, iar atunci când vã priviţi în oglindã sã zâmbiţi şi sã rostiţi cu voce tare: DA ! AM REUŞIT ŞI TREBUIE SÃ MERG MAI DEPARTE !

Vã mulţumesc pentru timpul pe care mi l-aţi acordat citind aceste rânduri.

Cu stimã, Kara !

Caramalau Marian

Instructor de fitness / Personal Trainer

Membru Asociația Succes în Educație și Sport

https://www.facebook.com/PersonalTrainerKara/