Final Four, Champions League şi Europa League în programul transmisiunilor Dolce Sport în perioada 1-8 mai

PROGRAMUL transmisiunilor Dolce Sport în perioada 1-8 mai:

1. Handbal Champions League Final Four

– Buducnost – Gyor, sambata, 06.05, ora 16:15, in direct la Dolce Sport 1

– CSM Bucuresti – Vardar, sambata, 06.05, ora 18:45, in direct la Dolce Sport 1

– Finala mica, duminica, 07.05, ora 16:15, in direct la Dolce Sport 1

– Finala mare, duminica, 07.05, ora 18:45, in direct la Dolce Sport 1

2. UEFA Champions League

– Real Madrid – Atletico Madrid, marti, 02.05, ora 21:45, in direct la Dolce Sport 1

– AS Monaco – Juventus, miercuri, 03.05, ora 21:45, in direct la Dolce Sport 1

3. UEFA Europa League

– Ajax – Ol. Lyon, miercuri, 03.05, ora 19:45, in direct la Dolce Sport 2

– Celta Vigo – Manchester united, joi, 04.05, ora 22:05, in direct la Dolce Sport 1

4. Liga 1

– Poli Timisoara – FC Botosani, luni, 01.05, ora 18:00, in direct la Dolce Sport 1

– Dinamo – FCSB, luni, 01.05, ora 20:30, in direct la Dolce Sport 1

– FC Voluntari – Poli Timisoara, vineri, 05.05, ora 18:00, in direct la Dolce Sport 1

– Concordia Chiajna – ASA Tg Mures, vineri, 05.05, ora 20:30, in direct la Dolce Sport 1

– CFR Cluj – Dinamo, sambata, 06.05, ora 21:15, in direct la Dolce Sport 1

– FC Botosani – Gaz Metan Medias, duminica, 07.05, ora 13:30, in direct la Dolce Sport 1

– CSU Craiova – Viitorul, duminica, 07.05, ora 21:15, in direct la Dolce Sport 1

– CSM Poli Iasi – Pandurii Tg Jiu, luni, 08.05, ora 18:00, in direct la Dolce Sport 1

– Astra – FCSB, luni, 08.05, ora 20:30, in direct la Dolce Sport 1

5. Liga 2

– Brasov – Braila, marti, 02.05, ora 17:00, in direct la Dolce Sport 1

– Mioveni –Clinceni, vineri, 05.05, ora 15:30, in direct la Dolce Sport 1

– Resita – FC Brasov, sambata, 06.05, ora 11:30, in direct la Dolce Sport 1

– Chindia Targoviste – Sepsi Sf. Gheorghe, duminica, 07.05, ora 11:00, in direct la Dolce Sport 1

6. Campionatul Spaniei

– Malaga – Sevilla, luni, 01.05, ora 22:00, in direct la Dolce Sport 2

– Sevilla – Real Sociedad, vineri, 05.05, ora 22:00, in direct la Dolce Sport 2

– Sporting Gijon – Las Palmas, sambata, 06.05, ora 14:00, in direct la Dolce Sport 2

– Atletico Madrid – Eibar, sambata, 06.05, ora 17:15, in direct la Dolce Sport 2

– Barcelona – Villarreal, sambata, 06.05, ora 19:30, in direct la Dolce Sport 2

– Granada – Real Madrid, sambata, 06.05, ora 21:45, in direct la Dolce Sport 2

– Deportivo Alaves – Athletic, duminica, 07.05, ora 13:00, in direct la Dolce Sport 2

– Valencia – Osasuna, duminica, 07.05, ora 17:15, in direct la Dolce Sport 3

– Deportivo la Coruna – Espanyol, duminica, 07.05, ora 19:30, in direct la Dolce Sport 3

– Malaga – Celta Vigo, duminica, 07.05, ora 21:45, in direct la Dolce Sport 3

– Leganes – Real Betis, luni, 08.05, ora 21:45, in direct la Dolce Sport 2

7. Campionatul Angliei

– Liverpool – Southampton, duminica, 07.05, ora 15:30, in direct la Dolce Sport 2

– Arsenal – Manchester United, duminica, 07.05, ora 18:00, in direct la Dolce Sport 2

8. Campionatul Rusiei

– Tom Tomsk – Zenit, luni, 01.05, ora 13:00, in direct la Dolce Sport 1

– Zenit – Terek Grozny, duminica, 07.05, ora 19:00, in direct la Dolce Sport 4

9. Campionatul National de Handbal feminin

– Cisnadie – Braila, luni, 01.05, ora 18:30, in direct la Dolce Sport 2

10. Cupa Romaniei la Handbal feminin

– HC Zalau – SCM Craiova, miercuri, 03.05, ora 19:00, in direct la Dolce Sport 3

– Dunarea Braila – Magura Cisnadie, joi, 04.05, ora 17:00, Dolce Sport 2

– Corona Brasov – CSM Bistrita, joi, 04.05, ora 19:00, Dolce Sport 2

11. NHL Stanley Cup Playoffs

– Nashville – St Louis, miercuri, 03.05, ora 04:30, in direct la Dolce Sport 1

– Pittsburg – Washington, joi, 04.05, ora 02:30, in direct la Dolce Sport 1

– NY Rangers – Ottawa, vineri, 05.05, ora 02:30, in direct la Dolce Sport 1

12. Campionatul National de Rugby

– CSM Bucuresti – CSU Cluj, sambata, 06.05, ora 14:00, in direct la Dolce Sport 1

– Stiinta Baia Mare – CS Dinamo, duminica, 07.05, ora 14:00, in direct la Dolce Sport 3

13. ATP 250 Instanbul

– Vineri, 05.05 , ora 12:30, in direct la Dolce Sport 2

– Sambata, 06.05, ora 14:30, in direct la Dolce Sport 3

– Duminica, 07.05, ora 14:00, in direct la Dolce Sport 4