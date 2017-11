Eurosport asigura noi tipuri de continut si experti de talie mondiala pentru Jocurile Olimpice de iarna Pyeongchang 2018

DISCOVERY COMMUNICATIONS ŞI EUROSPORT PREZINTĂ EXPERIENŢA DEVIZIONARE A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ PE PLATFORMELE SALE.

Fiecare minut al competiției va fi disponibil fanilor din Europa, inclusiv România, pe toate platformele Eurosport, se precizează într-un comunicat remis Sport Profit.

Pentru a marca cele 100 de zile care au rămas până la începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă PyeongChang 2018, Discovery Communications şi Eurosport prezintă experienţa de vizionare a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Prima ediţie cu acoperire digitală completă a Jocurilor în EuropaEurosport va oferi prima ediţie cu acoperire digitală completă a Jocurilor în Europa, prin relatări în direct şi la cerere, pe toate platformele pe care le deține, în 48 de pieţe**.

Fanii vor putea urmări fiecare minut, fiecare sportiv şi fiecare competiție online, pe dispozitive mobile sau televizoare cu conexiune la Internet, prin intermediul Eurosport Player. Vor fi disponibile peste 4000 de ore de relatări şi 100 de evenimente sportive, inclusiv 900 de ore de acţiune în direct, mai multe ca oricând, pe întregul continent. Eurosport Player le va oferi fanilor şansa de a-şi personaliza experienţa de vizionare, având libertatea de a alege ce doresc să urmărească, unde şi cum, și de a fi în permanență alături de sporturile preferate şi de eroii locali.

Campania ce va fi lansată în luna noiembrie sub conceptul “Make It Yours” include de asemenea noul imn Eurosport, un cover modern al piesei semnate de Queen ‘I Want It All’. Interpretată de Orchestra Simfonică din Londra, melodia subliniază capacitatea fanilor de a accesa instantaneu fiecare moment din Jocurile Olimpice. Discovery a anunţat recent și un parteneriat cu Snap Inc., prin care își propune să aducă publicul tânăr mai aproape de conținutul olimpic. În perioada Jocurilor, parteneriatul va livra conţinut generat de utilizatori, din culisele evenimentelor sportive de la PyeongChang 2018, pentru utilizatorii de Snapchat din Europa***. Eurosport va avea în PyeongChang un studio mobil, digital şi va colabora cu unii dintre cei mai cunoscuți experți din lumea digitală, din toată Europa, care se vor alătura echipelor editoriale pe durata Jocurilor, pentru a crea conţinut dedicat reţelelor de socializare.

Tehnologie şi inovaţie

În ceea ce privește relatările Eurosport, vor fi utilizate cele mai noi tehnologii de producţie,oferind cât mai multe informații prin intermediul celor 1100 de camere de filmare.

Iată câteva tipuri de conținut pentru care vor fi utilizate cele mai noi tehnologii:

 Una dintre atracții va fi studioul “Eurosport Cube”*, care va transmite din PyeongChang cu ajutorul unor tehnologii revoluţionare. Studioul Cube va folosi elemente de realitate augmentată pentru a crea un mediu captivant şi interactiv, oferindu-le fanilor cele mai competente analize ale evenimentelor.

 În cadrul seriei Eurosport de 100 de filme de scurt metraj, cele mai noi tehnologii vor fi utilizate pentru o mai buna înţelegere a sporturilor de iarnă. Acest conţinut oferit înpremieră le va aduce fanilor o nouă perspectivă asupra sporturilor de iarnă, permiţându-le să devină ei înşişi specialişti în domeniu. Un exemplu ar fi “Sport Explainers” de la Eurosport, care foloseşte date şi elemente de realitate augmentată pentru a crea filme ce oferă explicaţii tehnice, demonstrând cum câştigă aurul cei mai buni sportivi din lume.

Talent și expertiză de talie mondială

Oferind o analiză mai aprofundată şi informații detaliate, această ediție a JO reuneşte mai bine de 150 de sportivi şi comentatori specializați în sporturi de iarnă, dintre care 58 de atleţi olimpici –care în total au participat la 151 de Jocuri Olimpice şi au adunat 75 de medalii olimpice, dintre care 28 de medalii olimpice de aur.

Iată câteva exemple de emisiuni, găzduite de acești experți:

 ‘My Olympic Confession’– poveşti ale unor legende olimpice şi vedete Eurosport care ne împărtăşesc propria istorie, depănând amintiri de la diverse ediţii ale Jocurilor.

 ‘Ones To Watch’ – nume mari care vor străluci la Jocurile Olimpice de Iarnă le oferăsportivilor care se îndreaptă spre PyeongChang ocazia de a-şi aminti de oamenii şievenimentele care i-au inspirat în carieră.

 Pe 1 noiembrie, Eurosport va dedica întreaga zi programelor şi conţinutului olimpic. Peste iarnă, în fiecare weekend, fanii pot urmări un program dedicat, “DestinationPyeongChang” cu sportivii care se pregătesc pentru Jocurile Olimpice şi cele mai bune momente ale săptămânii, în domeniul sporturilor de iarnă.

Jean-Briac Perrette, Discovery Networks International President & CEO, a declarat:“PyeongChang 2018 marchează prima ediţie a Jocurilor Olimpice din cadrul parteneriatului nostru de referinţă, pe termen lung, cu Comitetul Olimpic Internaţional. Ne dorim să redefinim experienţa de vizionare a publicului pentru Jocurilor Olimpice, aducând poveşti captivante, specialişti de neegalat şi o strategie de vizionare pe toate platformele, pentru a ajunge la un public nou, mai tânăr. Ştim că publicul îşi doreşte mai mult: mai mult acces la eroii locali, mai multe experienţe şi mai multe modalităţi de a urmări Jocurile Olimpice. Exact asta vrem şi noi să le oferim fanilor din întreaga Europă.

”Peter Hutton, CEO Eurosport, a declarat: “Poziţia noastră de lider în transmisiuni sportive, amplificată de prezenţa şi platformele extinse ale Discovery, îi va aduce pe fani mai aproape de evenimentele sportive şi de atleţii pe care îi îndrăgesc. Studioul nostru “Eurosport Cube”, o premieră în sine, este un exemplu în acest sens, căci folosește realitatea augmentată ca să le ofere fanilor o analiză aprofundată a evenimentelor sportive. Astfel, comentariile specialiştilor vor prinde viaţă într-o lume virtuală interactivă, aşa cum nu a mai văzut niciodată publicul Jocurilor Olimpice.”

(de Teodor Chiriac)