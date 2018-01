ependența de steroizi anabolizanți

Așa cum am spus-o și în postările anterioare (Steroizii anabolizanți-hormonii au întotdeauna două fețeși Faci ce vrei, dar știi ce faci? Reacțiile adverse ale anabolizantelor), din păcate, steroizii anabolizanți au potential adictiv. Deși steroizii anabolizanți nu sunt capabili a induce stări euforice atât de puternice precum drogurile de mare risc (a se vedea Droguri stimulante notorii – Cocaina).

Steroizii anabolizanți induc atât dependență fizică, cât și psihică. Studiile științifice au demonstrat, în condiții controlate, că animalele și-ar administra steroizi anabolizanți, așa cum ar face și în cazul drogurilor de abuz.

Majoritatea celor care încep să își administreze acești hormoni, va continua administrarea acestora, în ciuda efectelor adverse de ordin fizic, psihic și a costurilor crescute. Unii dintre consumatori asociază adesea steroizii anabolizanți cu opioidele, tocmai pentru a reduce din iritabilitatea și insomnia induse de steroizii anabolizanți.

Există sindrom de abstinență la steroizii anabolizanți?

Ceea ce probabil nu știai, este că întreruperea bruscă a administrării îndelungate a steroizilor anabolizanți duce la apariția unui sindrom de abstinență (de fapt, insuficiență de organ), deoarece nivelul de testosteron scade brusc, iar activitatea secretorie se reia cu dificultate şi întârziere. Sindromul de abstinență include: schimbări ale dispoziției, oboseală, neliniște, scăderea poftei de mâncare, afectarea somnului, scăderea libidoului, depresie și tendință de suicid.

Unii sportivi încearcă să reducă intensitatea simptomelor sindromului de abstinență prin administrarea hormonului hCG (gonadotropină corionică umană), care are capacitatea de a stimula producţia de testosteron endogen, dar studiile științifice au dovedit eficacitatea redusă a acestuia atât ca intensitate, cât și ca timp.

Cum te poți trata de dependența de steroizi anabolizanți?

O parte importantă a tratamentului dependenței de steroizi anabolizanți include terapia comportamentală, însă în cazuri grave este nevoie și de medicație: medicație antidepresivă, medicamente analgezice pentru durerile musculare și alte medicamente pentru tratarea dezechilibrelor hormonale induse.

Ce se poate face pentru prevenirea abuzului de steroizi anabolizanți?

Pentru prevenirea abuzului de steroizi anabolizanți în cazul sportivilor de performanță se practică testarea periodică a acestora din sânge.

În cazul adolescenților prevenția abuzului se poate face prin intermediul programelor educaționale prin care să li se prezinte pe de o parte beneficiile acestora, dar pe de altă parte și riscurile. Studiile au arătat că prezentarea exclusiv a riscurilor acestor steroizi, fără prezentarea și a beneficiilor, scade gradul de încredere, făcând prezentarea mai puțin credibilă.

De asemenea, în cazul adolescenților sportivi, în afara prezentării riscurilor acestor hormoni, se pot institui programe educaționale care să le ofere suport în nutriție și antrenament fizic corect pentru dezvoltarea masei musculare dorite. Programul ATLAS (Adolescents Tarining and Learning to Avoid Steroids) derulat de către NIDA în SUA, a realizat un real succes după numai 1 an de la implementare. În cazul adolescenților participanți în acest program, au scăzut riscurile de abuz de steroizi anabolizanți, alcool, marijuana, amfetamine și narcotice.

Reține!

-Utilizarea steroizilor anabolizanţi de către sportivi este contrară regulilor şi principiilor etice ale întrecerilor sportive, fiind interzisă.

-Deși anabolizantele au efecte benefice precum creșterea masei musculare și reducerea țesutului adipos, pe termen lung și în doze mari ele sunt toxice pentru organismal tău!

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l să îl vadă și prietenii tăi!

Despre Alice poți afla mai multe AICI (http://alicepiperea.ro/despre-mine/).

Cu Alice poți intra în contact pe Facebook ( www.facebook.com/alicepiperea ) și poți lua legatura cu ea dacă ai nevoie de consiliere în domeniul farma sau de lecții individuale de pregătire la chimie pentru BAC, ORI pentru admitere la facultate (http://alicepiperea.ro/lectii-de-chimie/ ).

Dacă articolele ei ți se par interesante, te poți abona gratuit la website-ul ei (www.alicepiperea.ro) și vei primi toate aceste articole, imediat după publicare, în căsuța de e-mail.

Referințe științifice:

Bahrke MS, Yesalis CE, Wright JE. Psychological and behavioral effects of endogenous testosterone and anabolic-androgenic steroids: an update. Sports Med 22(6):367–390, 1996.

Berning JM, Adams KJ, Stamford BA. Anabolic steroid usage in athletics: facts, fiction, and public relations. J Strength Conditioning Res 18(4):908–917, 2004.

Blue JG, Lombardo JA. Steroids and steroid-like compounds. Clin Sports Med 18(3):667–689, 1999.

Bronson FH, Matherne CM. Exposure to anabolicandrogenic steroids shortens life span of male mice. Med Sci Sports Exerc 29(5):615–619, 1997.

Brower KJ. Withdrawal from anabolic steroids. Curr Ther Endocrinol Metab 6:338–343, 1997.

Daly RC, et al. Neuroendocrine and behavioral effects of high-dose anabolic steroid administration in male normal volunteers. Psychoneuroendocrinology 28(3):317–331, 2003.

Elliot D, Goldberg L. Intervention and prevention of steroid use in adolescents. Am J Sports Med 24(6):S46–S47, 1996.

Goldberg L, et al. Anabolic steroid education and adolescents: Do scare tactics work? Pediatrics 87(3):283–286, 1991.

Goldberg L, et al. Effects of a multidimensional anabolic steroid prevention intervention: The Adolescents Training and Learning to Avoid Steroids (ATLAS) Program. JAMA 276(19):1555–1562, 1996.

Goldberg L, et al. The ATLAS program: Preventing drug use and promoting health behaviors. Arch Pediatr Adolesc Med 154(4):332–338, 2000.

Gottfredson GD, et al. The national study of delinquency prevention in schools. Ellicott City, MD: Gottfredson Associates, Inc., 2000.

Green et al. NCAA study of substance use and abuse habits of college student-athletes. Clin J Sport Med 11(1):51–56, 2001.

Gruber AJ, Pope HG Jr. Compulsive weight lifting and anabolic drug abuse among women rape victims. Compr Psychiatry 40(4):273–277, 1999.

Gruber AJ, Pope HG Jr. Psychiatric and medical effects of anabolic-androgenic steroid use in women. Psychother Psychosom 69:19–26, 2000.

Hoberman JM, Yesalis CE. The history of synthetic testosterone. Sci Am 272(2):76–81, 1995.

Leder BZ, et al. Oral androstenedione administration and serum testosterone concentrations in young men. JAMA 283(6):779–782, 2000.

The Medical Letter on Drugs and Therapeutics. Creatine and androstenedione—two “dietary supplements.” 40(1039):105–106. New Rochelle, NY: The Medical Letter, Inc., 1998.

Middleman AB, et al. High-risk behaviors among high school students in Massachusetts who use anabolic steroids. Pediatrics 96(2):268–272, 1995.

Pope HG Jr, Kouri EM, Hudson MD. Effects of supraphysiologic doses of testosterone on mood and aggression in normal men: a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry 57(2):133–140, 2000.

Porcerelli JH, Sandler BA. Anabolic-androgenic steroid abuse and psychopathology. Psychiatr Clin North Am 21(4):829–833, 1998.

Rich JD, Dickinson BP, Flanigan TP, Valone SE. Abscess related to anabolic-androgenic steroid injection. Med Sci Sports Exerc 31(2):207–209, 1999.

Stilger VG, Yesalis CE. Anabolic-androgenic steroid use among high school football players. J Community Health 24(2):131–145, 1999.

Su T-P, et al. Neuropsychiatric effects of anabolic steroids in male normal volunteers. JAMA 269(21):2760–2764, 1993.

Sullivan ML, Martinez CM, Gennis P, Gallagher, EJ. The cardiac toxicity of anabolic steroids. Prog Cardiovasc Dis 41(1):1–15, 1998.

Verroken M. Hormones and Sport. Ethical aspects and the prevalence of hormone abuse in sport. J Endocrinol 170(1):49–54, 2001.

Yesalis CE. Anabolic steroids in sports and exercise, 2nd edition. Champaign, IL: Human Kinetics. 2000.

Yesalis CE. Androstenedione. Sport dietary supplements update, 2000, E-SportMed.com.

Yesalis CE. Trends in anabolic-androgenic steroid use among adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 151(12):1197–1206.

Yesalis CE, Kennedy NJ, Kopstein AN, Bahrke MS. Anabolic-androgenic steroid use in the United States. JAMA 270(10):1217–1221, 1993.

Zorpette G. Andro angst. Sci Am 279(6):22–26, 1998.