Echipe de top si cele mai consistente premii, la cel mai mare turneu din București, Kinder Cup Sport Vision!

Complexul Sportiv Tei va găzdui în luna august, pe trei perioade, cel mai mare turneu de fotbal pentru copii din capitală. Au confirmat deja prezenta echipe și academii de top, patronate sau antrenate de foști mari fotbaliști. Pe lângă Steaua, Academia Voluntari si Concordia Chiajna, cluburi cu echipe în prima Ligă, și cu formații foart puternice și la copii, competitia va avea la linia de start si puternicele academii Prosport Bucuresti, Dani Coman, dar și copiii de la Ilie Oană, Scoala de fotbal Daniel Chiriță și pe cei de la ACS Constantin Schumacher. De altfel, cei doi foști mari fotbaliști, Danie Chiriță și Constantin Schumacher, care au activat și la Rapid, vor fi prezenti la baza din Strada Oltetului 30. La randu-i, si fostul stelist, Ionuț Pârvu, va însoți echipa pe care o antrenează, Bucegi Rânov, la categoria 2006. Un alt fost stelist, Sorin Paraschiv, va participa și el, la puternicul turneu, împreună cu Young Alexandria. Provincia va fi reprezentată și de o altă echipă de top, Stars Brăila. De notat că Academia Dani Coman a câștigat, recent, la categoria 2007, unde antrenor este Adrian Dulcea, un puternic turneu susținut la Villareal.

Trofeul pentru ”cel mai bun jucător”, la fiecare categorie, va purta numele lui Gică Craioveanu. Fostul internațional s-a alăturat și el în acest proiect extrem de benefic pentru tinerii fotbaliști. De asemenea, în premieră la un turneu de fotbal, un trofeu (cel pentru cel mai bun fundaș), va purta numele regretatului internațional, Daniel Prodan, și va fi înmânat chiar de fiul acestuia, și el un fotbalist de perspectivă.

Perioadele desfășurării turneului sunt: 3-6 august (la categoria 2006), 16 – 19 august (categoria 2007 si 2009) si 29 august – 1 septembrie (categoriile 2008 si 2010).

Numele care onorează acest turneu, pe langa FR de Fotbal, partener al competitiei, sunt și cele ale puternicelor companii, Sport Vision (sponsorul oficial al competiției), Catena (sponsorul trofeelor ”Daniel Prodan”, pentru cei mai buni fundași și a celor pentru cei mai buni antrenori), precum și cunoscuta firmă de mezeluri bio, ”Meșteșugari de Gusturi”, care va oferi premianților o parte din produsele ei.

Ca parteneri mentionam si Radio Sport Total, sportprofit.ro, precum si Centrul Cultural ”Nicolae Bălcescu”

Pe toata perioada competiției, participanții vor beneficia, gratuit, de apă, oferită de Aqua Carpatica!

De asemenea, acestia vor avea parte si de animatori și picturi pe față, dar și de alte surprize.

Premiile ce vor fi acordate la turneul Kinder Cup Sport Vision, programat la Baza Sportiva Tei, din Bucuresti, la categoriile 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 sunt cât se poate de atractive, dar și binemeritate pentru micuții fotbaliști, al căror efort nu va fi răplătit doar cu cupe, medalii și diplome.

Cel mai bun jucator al turneului, la fiecare dintre cele cinci categorii va primi:

– O pereche de ghete, plus minge

– Trofeul ”Gică Craioveanu”, diploma, medalie

Golgheterul turneului, la fiecare dintre cele cinci categorii

– Geanta sport Umbro, tricou Umbro, bidon apa, plus minge

– Trofeu, diploma, medalie

Cel mai bun fundaș, la fiecare dintre cele cinci categorii (premiul va fi oferit de Catena)

– Echipament sportiv, plus minge

– Trofeul ”Daniel Prodan”, diploma, medalie

Cel mai bun portar al turneului, la fiecare dintre cele cinci categorii

– Manusi, plus minge

– Trofeu, cupa, medalie

Cel mai bun antrenor (se va acorda antrenorilor care au obtinut cel putin un loc doi, sau doua locuri 3) in toate editiile de pana acum ale Kinder Cup (premiile vor fi oferite de Catena).

– Voucher de cumparaturi (gift card), valabil in toate magazinele Sport Vision, plus un alt voucher de reducere in magazinele Sport Vision, plus un cadou surpriza

– Trofeu, diploma

Cel mai bun arbitru

– voucher de cumparaturi, cadou surpriza

– trofeu, diploma

Toti copiii care isi vor aniversa ziua de nastere in perioada turneului (daca acesta e nascut in zilele in care au loc meciurile categoriei din care face parte)

– Minge, plus cadou

– Cupa, diploma

Locul 1, pentru fiecare categorie

– 8 mingi

– Cadouri pentru toti copiii, inclusiv mezeluri bio de la Mestesugari de Gusturi

– Trofeu

– medalii si diplome pentru toti copiii

– invitatie la teatru pentru toti copiii

Locul 2, pentru fiecare categorie

– 6 mingi

– Cadouri pentru toti copiii, inclusiv mezeluri bio de la Mestesugari de Gusturi

– Trofeu

– medalii si diplome pentru toti copiii

– invitatie la teatru pentru toti copiii

Locul 3

– 5 mingi

– Cadouri pentru toti copiii, inclusiv mezeluri bio de la Mestesugari de Gusturi

– Trofeu

– medalii si diplome pentru toti copiii

– invitatie la teatru pentru toti copiii

Locul 4

– 1 minge

– Cadouri pentru toti copii

– diplome pentru toti copiii