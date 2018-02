Dumitru Roberto, despre drumul de la fotbal la cariera în instructor de fitness

Dumitru Roberto a povestit intr-un interviu ce traseu a urmat de la fotbal la instructor de fitness şi care sunt sfaturile lui pentru cei care practică sportul, informeaza Sport Profit.

Rep: Ce insemna sportul pentru tine? Sa le luam pe puncte – Disciplina

Dumitru Roberto: Sigur ca a disciplina mi-a impregnat-o tata, militar fiind dar sportul mi-a desavarsit-o. Mi-a prins extraordinar de bine. Am avut numai de castigat.

Rep: Spiritul de competitivitate. Seriozitate

D.R.: Aici e meritul parintilor dar e si meritul meu, seriozitatea a fost una dintre calitatile mele care m-au promovat la fotbal capitan de echipa la grupa mea de varsta si mai tarziu calitatea aceasta este cea care m-a ajutat sa urc in cariera. M-a ajutat sa am prieteni.

Rep: Ambitie

D.R.: Last but not least, ambitia de a reusi este una dintre valorile pe care sportul ti le imprima puternic in caracter. Cand totul pare pierdut si simti ca se prabuseste totul in jurul tau, ambitia (evident ca aici ma refer la ambitia creatoare) te poate salva si te poate ajuta sa-ti indeplinesti visul.

Sportul iti tine mintea treaza. Sportul iti da pofta de viata.

Rep: Cum ai facut tranzitia de la fotbal la fitness?

D.R.: Totul a inceput cu dorinta mea de a invata, de a capata noi cunostinte in domeniul sportiv si am ales sa urmez un curs de instructor de fitness la Asociatia Succes in Educatie si Sport organizat in parteneriat cu Stay Fit Academy, in baza cursului si a certificatului obtinut am fost angajat in reteaua Stay Fit unde am inceput sa antrenez persoane dornice de a schimba stilul de viata.

Rep: Care sunt provocarile pe care le ai atunci cand lucrezi cu oamenii?

D.R.: In primul rand, e satisfactia ca, prin munca pe care o depui, reusesti sa schimbi in bine viata cuiva, sa ii redai increderea in sine si in propriile forte, sa il motivezi sa infrunte dificultatile pe care le intampina si sa pui bazele unei mentalitati de invingator, care isi gaseste aplicabilitatea in orice circumstanta.

Mai mult, am invatat chiar eu de la unii dintre ei si am ajuns sa inteleg cu adevarat ce inseamna sa empatizezi cu o persoana si cat de important este sa iti construiesti mesajul intr-o maniera constructiva.

Ah…era sa uit: nimic nu se compara cu mandria pe care o simti atunci cand vezi cum ii lucesc ochii clientului atunci cand vede rezultatele muncii depuse atat in sala, cat si in bucatarie.

Rep: Care este sfatul tau pentru cei care vor sa se apuce de sport?

D.R.: Gandeste-te la muschii tai. Poate ca pare ridicol ce spun, dar este foarte important sa te concentrezi asupra grupei de muschi pe care o lucrezi. Invata sa-ti simti muschii! Poti face acest lucru si acasa, fara sa ai nevoie de o greutate. Flexeaza-ti bratul si simte cum ti se contracta bicepsul. Daca te poti concentra asupra acestui aspect, se poate spune ca esti capabil de a face ceea ce se numeste „conexiunea minte-muschi”. Aceasta conexiune este modalitatea cea mai buna pentru a maximiza un antrenament.

Roberto Dumitru este un instructor de fitness autorizat, absolvent al cursurilor organizate de Asociatia Succes in Educatie si Sport.

(de Teodor Chiriac)