Doru Todoruț de la Deepcentral alearga în Team HOSPICE

Team HOSPICE, echipa de alergători a fundației HOSPICE Casa Speranței, participă și anul acesta la Semimaratonul București ce va avea loc în data de 14 mai. Doru Todoruț de la Deepcentral va participa la cursa populară intr-o maniera inedita, deoarece va alearga alături de Ciprian, unul dintre beneficiarii HOSPICE Casa Speranței. Doru va alerga cei 3,9 km împreună cu Ciprian, împingând prin alergare căruciorul tânărului.

Ciprian are 21 de ani și este beneficiar al HOSPICE Casa Speranței de aproape 2 ani. În ciuda dificultăților cu care se confruntă (este diagnosticat cu sindrom extrapiramidal și tetrapareză spastică), Ciprian este un tânăr pasionat de experiențe noi, fascinat de oameni, dornic de prietenii și consideră HOSPICE a doua sa familie (pe lângă familia sa care îl sprijină şi îl iubeşte necondiționat). Este un tânăr vesel, cu o prezență aparte și foarte pasionat de calculatoare.

Ciprian aleargă pentru a doua oară în #TeamHOSPICE, prima oara fiind exact acum un an, în cadrul aceluiași eveniment al Semimaratonului Bucureşti, alături de Bogdan Racoviță – kinetoterapeutul HOSPICE. La acel moment a declarat că a fost cea mai frumoasă zi din viața lui.

L-am rugat pe Ciprian sa ne scrie gândurile lui înainte de competiție și ne-a trimis pe facebook acest mesaj pe care vi-l prezentam exact asa cum a fost scris:

„EU MA SIMT FOARTE FERICIT CA O SA ALERG DIN NOU PT A DOUA OARA IN TEAM HOSPICE PT CA IMI PLACE SA PARTICIP LA SEMIMARATOANE. ALERG CU UN NOU PRIETEN IL CHEAMA DORU TODORUT ESTE FOARTE DRAGUT SI MULTUMESC DIN TOATA INIMA MEA CELOR DE LA HOSPICE SI LUI DORU”.

Doru a cunoscut pentru prima oara copiii pacienți ai HOSPICE Casa Speranței în decembrie anul trecut, când a participat alături de aceștia la petrecerea organizată de fundație pentru ei, oferindu-le clipe frumoase și amintiri speciale. Doru a fost impresionat de cauza susținută de HOSPICE și a decis să se implice în oferirea suportului acestor copii care se confruntă cu boli incurabile. Unul din acești beneficiari este Ciprian, alaturi de care va alerga pe 14 mai ca un gest de susținere față de necesitatea oferirii serviciilor de îngrijire paliativă celor care se confruntă cu o boală incurabilă.

“Am empatizat mereu cu cei din jur. Consider că este una dintre caracteristicile de bază ale unei societăți sănătoase, ale unei personalități integre. Cu atât mai mult mă onorează această propunere cu cât este vorba despre Ciprian, un băiat foarte plin de energie, pozitiv, comunicativ, așa cum ne place să găsim zilnic oamenii din preajma noastră. Am rămas perplex când mi s-a spus că Ciprian îmi scrie mesajele cu piciorul atunci când nu are pe altcineva în preajmă. Efortul meu la acest eveniment este unul simbolic, motivațional, infim în comparație cu demersurile HOSPICE Casa Speranței pentru susținerea semenilor care au nevoie de ajutorul nostru. Vă invit cu mult drag să descoperiți bucuria de a pune umărul la o cauză nobilă, de a sprijini semenii care au nevoie de noi, de a zâmbi mai mult împreună.” a declarat Doru Todoruț.

Toți cei ce doresc să fie alături cei doi pot contribui prin donații aici: http://hospice.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=4023

Despre HOSPICE Casa Speranței

HOSPICE Casa Speranței, organizație non-profit înființată în 1992 la Brașov, a introdus conceptul de îngrijire paliativă în România. HOSPICE reprezintă cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit servicii specializate de acest tip și liderul îngrijirii paliative.

Organizația dispune de două centre cu servicii integrate, în Brașov și București, și echipe mobile în Făgăraș și Zărnești, pentru îngrijirea persoanelor diagnosticate cu boli incurabile. Fundația intenționează să deschidă în 2017 cel de al treilea centru de tip hospice la Adunații – Copăceni, lângă București, centru socio-medical dedicat exclusiv copiilor.

HOSPICE a dezvoltat servicii complete de îngrijire paliativă, care sunt oferite în centre de zi, ambulatorii și unități proprii pentru internare, la domiciliul pacienților și în spitalele partenere. În cei 25 de ani de existență, HOSPICE a adus alinare și speranță pentru peste 22.000 de copii și adulți cu boli incurabile.

HOSPICE Casa Speranței dezvoltă îngrijirea paliativă la nivel național și internațional prin informare, prin programe educaționale dedicate profesioniștilor, pacienților și comunității și prin îmbunătățirea legislației în materie.