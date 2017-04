Cristina Neagu: Singurul meu regret este că nu am câștigat niciun titlu cu România până acum. Sper să apuc

Cristina Neagu a a declarat, într-un interviu acordat portalului norvegian Stregspiller, că singurul ei regret este că nu a câștigat niciun titlu cu România până acum.

”Meciurile internaționale sunt și au fost mereu ceva unic pentru mine. E mereu special să joc pentru țara mea, indiferent dacă e la Mondiale, Europene sau Jocurile Olimpice. Singurul meu regret este că nu am câștigat niciun titlu cu România până acum. Am obținut medalii, dar nu titluri. Sper să apuc să o fac în cariera mea. Timpul se scurge din acest punct de vedere, nu întineresc. Nu știu multe despre nivelul actual al echipei Austriei, dar presupun că noi suntem echipa mai bună și calificarea la Mondialul din Germania este obligatorie pentru noi”, a apreciat Neagu.

Despre contractul cu CSM București, valabil din vară, Cristina Neagu a spus: ”Împlinesc 29 de ani și nu mai am mult timp, dacă vreau să câștig ceva pentru orașul meu natal. Am văzut, bineînțeles, că echipa a câștigat deja Champions League în sezonul trecut, iar anul viitor vom avea o echipă foarte puternică — poate cea mai puternică din lume. Ar însemna foarte mult pentru mine să câștig ceva în orașul meu natal. Nu am jucat pentru un club din București de când eram junioară. Am jucat pentru alte echipe din România la senioare, dar niciodată în București. ‘Totuși, nu e vorba doar de câștigat trofee. Familia și prietenii mei toți trăiesc în București și ar însemna mult să îi am aproape, să poată veni la meciuri”, a explicat Neagu.

Neagu a mai spus că este într-o formă fizică excelentă și nu se mai gândește la accidentările grave pe care le-a suferit în carieră.

”Simt că sunt în cea mai bună formă din viața mea în acest moment. Nu sunt accidentată, m-am antrenat regulat de multe luni — e foarte plăcut. Sper să continui astfel. Mi-ar plăcea foarte mult să reușesc încă o dată în Champions League cu Buducnost, înainte de a părăsi clubul. A fost fantastic să câștig Final4 cu echipa, acum doi ani, și am avut patru ani extraordinari al club. Va fi dificil să spun ‘la revedere’, dar ar fi frumos să o fac printr-un nou titlu în Champions League”, a mărturisit Neagu.