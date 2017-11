COSR a semnat un parteneriat cu BCR în valoare de peste 1,5 milioane de euro

Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), si Sergiu Manea, CEO al Bancii Comerciale Romane (BCR), au semnat un parteneriat in cadrul unui eveniment special organizat la elegantul sediu central al BCR din Calea Victoriei nr. 15, la care au participat George Boroi, secretarul general al COSR, Camelia Potec si Alexandru Dedu, vicepresedinti ai COSR, membri ai Comitetului Executiv al COSR si personalitati din cadrul BCR.

COSR si BCR au deschis astfel oficial un parteneriat strategic pentru sprijinirea performantei sportive si dezvoltarea educatiei prin sport in Romania.

Prin parteneriatul cu COSR, BCR s-a angajat sa sustina o investitie care depaseste jumatate de milion de euro, pe an, atat prin aport financiar direct, cat si prin proiecte comune de dezvoltare. Printre cele mai importante proiecte COSR care vor fi sprijinite in mod direct si in perioada imediat urmatoare de BCR se numara programul Samurai 2020.

„COSR si BCR isi unesc fortele in cadrul unui parteneriat pentru Romania, pentru viitorul sportului din tara noastra. Este un proiect al doua organizatii importante pentru Romania, nu doar prin ceea ce fac zi de zi dar mai ales prin ceea ce reprezinta. Doua simboluri ale Romaniei, doua exemple care arata ca, daca ai incredere, poti avea performanta. COSR sprijina sportivii si viitorii campioni de la Jocurile Olimpice, iar contributia financiara a BCR va face posibila o sustinere si mai mare pentru sportivii care au demonstrat ca pot face performanta. Sunt convins ca succesele sportivilor nostri vor fi surse de inspiratie pentru romanii care vor simti ca pot obtine si ei performante in domeniile lor de activitate”, a declarat Mihai Covaliu, presedintele COSR.

„Parteneriatul cu COSR reprezinta un pas firesc in demersul nostru continuu de a gasi resursele pentru recastigarea increderii in Romania. Intr-un moment deloc usor pentru sportul olimpic, intr-o perioada in care doar cateva sporturi reusesc sa ajunga pe prima pagina si sa castige increderea marelui public, avem nevoie sa credem din nou in Romania olimpica. Aceasta incredere nu se poate naste insa fara pregatire, educatie si investitie in viitor. De aceea, am decis sa ne implicam de acum in educatia si pregatirea viitorilor campioni”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

Semnarea a avut loc intr-o maniera originala, dupa ce Alina Alexoi si Emil Gradinescu au comentat cateva demonstratii de judo, tenis de masa si scrima oferite de sportivi tineri, de perspectiva, si au vorbit despre traditia si performantele Miscarii Olimpice in Romania.

(de Teodor Chiriac)