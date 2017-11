“Continuați să jucați, orice ați alege” – Mesajul Serenei Williams pentru fiica ei, într-un spot Gatorade

“Continuați să jucați, orice ați alege”, este mesajul Serenei Williams către fiica ei, Alexis Olympia, într-un spot Gatorade.

“I won’t mind if you play tennis badly/ I won’t mind if you never choose to pick up a racquet/ But I beg you in this game of life please keep playing”, este mesajul emoţionant al Serenei pentru fiica ei, dar şi pentru ceilalţi copii din lume.

Iniţial, în reclamă ar fi trebuit să apară chiar fiica ei, Alexis Olympia, dar fetița nu a putut să fie pe platourile de filmare, așa că au înlocuit-o cu o altă fetiţă.

(de Teodor Chiriac)