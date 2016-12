Cele mai populare evenimente pe Eurosport în România în 2016. Competiții noi în 2017

Peste 100 de meciuri de fotbal, sute de ore de ciclism cu peisaje superbe, mii de tururi de circuit din lumea sporturilor cu motor, nenumărate schimburi de mingi din tenis și de lovituri executate în snooker, kilometri coborâți pe pârtii sau zburați de pe trambuline, se precizează într-un comunicat. Acesta a fost, pe scurt, anul 2016 la Eurosport.

Vă prezentăm cele mai apreciate evenimente sportive ale anului 2016, ce au fost difuzate pe Eurosport în România, precum și cele mai importante competițiil ce urmează a fi transmise în 2017.

Momentele anului 2016 din sporturile de referință ale grupului Eurosport

Fotbal

 800 de ore de transmisiuni în direct, în 2016

 Cel mai vizionat program al anului: West Ham – Astra Giurgiu (Eurosport 1), din cadrul Europa League

 Cel mai vizionat meci din Premier League în 2016: Tottenham – Manchester United

 Cel mai vizionat meci din Bundesliga în 2016: Borussia Dormund – Bayern Munchen

Tenis

 1.000 de ore de transmisiuni în direct, în 2016

 Cel mai vizionat meci al Open-ului Australiei: Novak Djokovic – Andy Murray

 Cel mai vizionat meci al Open-ului Statelor Unite: Timea Babos – Simona Halep

Ciclism

 470 de ore de transmisiuni în direct, în 2016

 Cea mai vizionată etapă din Turul Franței: Bourg-en-Bresse / Culozon pe 17 iulie

Cifrele esențiale ale Eurosport în 2016 comparativ cu 2015:

 Meciurile din Premier League în direct pe Eurosport 1: +59% rating și + 66% share

 Meciurile masculine, în direct de la Roland Garros: +14% rating + 40% share

 Meciurile feminine, în direct de la Roland Garros: +68% rating +64% share

 Meciurile masculine de la Open-ul Australiei, în direct pe Eurosport 1: +20% share

 Meciurile masculine de la Open-ul Statelor Unite, în direct pe Eurosport 1: +14% rating / +11%

Cele mai importante sporturi din grila Eurosport continuă să fie fotbalul, tenisul, ciclismul, snooker-ul, sporturile de iarnă și sporturile cu motor. Fanii din România s-au delectat cu programe în direct și exclusivitate – tenis (Open-ul Australiei, Roland Garros și Open-ul Statelor Unite), ciclism (toate Marile Tururi și cursele „Clasice”), snooker (toate turneele majore, inclusiv Campionatul Mondial și Campionatul Marii Britanii), sporturi de iarnă (incluzând competiții faimoase precum Turneul Celor Patru Trambuline), sporturi cu motor (Cursa de 24 de ore de la Le Mans sau Raliul Dakar). Fanii fotbalului au fost încântați de meciurile din două dintre cele mai importante campionate din Europa – Bundesliga și

Premier League. Sezonul 2016-2017 din Premier League este considerat unul dintre cele mai interesante de până acum.

Victoria Davies, VP, Country Manager Discovery Central and Eastern Europe, a declarat: „2016 a fost un an de referință pentru Eurosport în România. Am produs și difuzat prima emisiune talk-show live locală – Premier League Magazin – pentru a răspunde așteptărilor fanilor noștri și pentru a le oferi o imagine completă a meciurilor din Premier League. Pe parcursul acestui an am anunțat achiziția sau prelungirea drepturilor pentru unele dintre cele mai importante competiții sportive la nivel global, de mare relevanță pentru fanii noștri din România: Premier League, Wimbledon, Moto GP, și am avut colaborări remarcabile, precum cea cu Ilie Năstase pentru Roland Garros. Suntem încântați că ne-am consolidat oferta locală cu drepturi „premium” pentru următorii ani în România, mai ales în această perioadă preOlimpică. Fanii sunt în centrul atenției noastre, iar obiectivul nostru este să le prezentăm poveștile din lumea sportului prin cele mai noi soluții integrate de televiziune lineară și mediu digital, experiență de vizionare TV fiind completată de oferta noastră de pe propriile platforme „social media” sau prin aplicații precum Eurosport Player.” În 2017, Eurosport va continua să prezinte competiții de mare interes, la care se vor adăuga alte competiții în exclusivitate, precum Turneul de la Wimbledon, Eurosport devenind astfel „Gazda tuturor celor patru Turnee de Mare Șlem”. Pentru fanii sporturilor cu motor, Eurosport va difuza exclusiv etapele din MotoGP. Punctul culminant al transmisiunilor exclusive urmând a fi Jocurile Olimpice din 2018 până în 2024.

Arnold Cobilanschi, Director Editorial Eurosport România, a declarat: „Le mulțumim fanilor noștri pentru că în mod constant își stârnesc pasiunea pentru sport urmărind Eurosport și pentru că au demonstrat atașamentul față de Eurosport prin participarea la campanile noastre, precum „Eu, Comentator”, aceasta fiind una dintre cele mai populare în rândul telespectatorilor, fanii fiind și cei care au ales câștigătorul (Vladimir Pagu). Întreaga echipă de comentatori din România este încântață de oportunitățile pe care le avem în anul următor, care ne vor ajuta să consolidăm și mai mult legătura cu fanii noștri”.