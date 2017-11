Bridgestone a devenit sponsor al Jocurilor Olimpice de Iarna transmise de Eurosport

By

Eurosport a anunțat că producătorul de anvelope Bridgestone a semnat un parteneriat pentru Jocurile Olimpice de Iarnă, devenind astfel „Worldwide Olympic Partner” (Partener Olimpic Mondial), se precizează într+un comunicat remis Sport Profit.

Cu această ocazie, Bridgestone a lansat campania intitulată „Chase Your Dream, No Matter What” („Urmează-ţi visul, orice-ar fi”) la nivelul întregii Europe.

Bridgestone este sponsor al Jocurilor Olimpice de Iarnă de la PyeongChang 2018 la nivel pan-european, cu excepția Rusiei, Franței și Norvegiei. O campanie TV va fi difuzată în Franța acolo unde Eurosport este „Gazda Jocurilor Olimpice” în 2022 și 2024. Eurosport este „Official Broadcaster” în Marea Britanie al Jocurilor Olimpice din 2018 și 2020.

În calitate de „Presenting Partner” (Partener Prezentator) al Eurosport pentru PyeongChang 2018, Bridgestone va deține o poziţie privilegiată pe toate platformele Eurosport, de la TV şi on-demand până la reţele de socializare şi servicii digitale, bucurându-se de expunere în faţa a milioane de fani ai Jocurilor Olimpice, în 50 de țări din Europa.

Campania lansată de Bridgestone, „Chase Your Dream, No Matter What” (Urmează-ţi visul, orice-ar fi), celebrează echipa ambasadorilor Bridgestone şi eforturile lor de a-şi îndeplini visurile sportive şi a obţine succese olimpice. Campania va fi lansată luna aceasta, cu spoturi TV difuzate pe Eurosport şi promo-uri în cadrul programului “The Hall of Fame”, pentru PyeongChang 2018 şi referitoare la transmisiunea în direct a Jocurilor Olimpice pe Eurosport şi Eurosport Player.

Jonathan Davies, Managing Director, Advertiser Partnerships, Discovery Networks International and Eurosport: „Eurosport revoluționează modul în care va fi împărtășită povestea Jocurilor Olimpice. Fiecare moment din acest eveniment global va fi transmis pe Eurosport, Eurosport Player şi Eurosport.com, aducându-i pe fani mai aproape ca oricând de tot ce se întâmplă acolo. Suntem mândri de oportunitățile pe care le-am identificat împreună cu Bridgestone, astfel încât să integrăm perfect brandul lor într-unul dintre cele mai mari evenimente sportive din 2018, să poată interacționa cu fanii noştri şi să consolidăm legătura dintre Bridgestone şi Jocurile Olimpice.”

Thierry Jupsin, Director Brands Marketing, Bridgestone: „Suntem mândri ca Bridgestone este partener oficial al Jocurilor Olimpice la nivel mondial, celebrând spiritul olimpic, eforturile şi realizările întregii omeniri. Acest parteneriat cu Eurosport se potriveşte excelent cu brandul nostru şi va ridica la un nou nivel asocierea noastră cu Mişcarea Olimpică şi fanii Jocurilor Olimpice din Europa.”

Bridgestone sponsorizează secţiunea „Home of the Olympics” (Gazdă a Jocurilor Olimpice), ştirile de la PyeongChang şi paginile cu rezultate sportive de pe website-ul şi aplicaţiile mobile Eurosport.

În plus, pe reţelele de socializare, Bridgestone va sponsoriza postările Eurosport despre rezultatele zilnice. De asemenea, în cadrul campaniei pentru sporturile de iarnă, Bridgestone este şi sponsor al transmisiunilor Eurosport de la Cupa Mondială de Schi Alpin şi Cupa Mondială de Sărituri cu Schiurile.

În Franța, acolo unde Eurosport este „Official Broadcaster” pentru Beijing 2022 și Paris 2024, va fi lansată o campanie ce va promova acordul Bridgestone în vederea susținerii Jocurilor Olimpice.

Eurosport 1, Eurosport 2 şi Eurosportnews au în total 236 de milioane de abonaţi, în 94 de ţări din Europa, zona Asia-Pacific, Africa şi Orientul Mijlociu. Eurosport.com este website-ul de știri de sport nr.1 al Europei, cu o medie de 14,5 milioane de vizitatori unici pe lună. Eurosport Player, serviciul digital ce oferă acces nelimitat la cerere, este disponibil oricând și pe orice dispozitiv, în 52 de ţări.

(de Teodor Chiriac)