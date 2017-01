Australian Open se vede pe Eurosport 1 și 2. Programul transmisiunilor din 16 ianuarie

Primul mare Turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, este transmis în direct și în exclusivitate pe canalele Eurosport și pe Eurosport Player.

În intervalul 16-29 ianuarie, cei mai buni jucători ai planetei vor fi urmăriți cu sufletul la gură de fanii tenisului.

România este reprezentată în acest an de șase sportive pe tabloul principal: Simona Halep (4 WTA), Irina Begu (30 WTA), Monica Niculescu (40 WTA), Sorana Cîrstea (78 WTA), Patricia Ţig (106 WTA) şi Ana Bogdan (125 WTA).

Programul transmisiunilor pe Eurosport 1 și 2 (16.01.2016)

Eurosport 1 (meciurile încep la ora 02:00)

Simona HALEP (ROU) [4] vs Shelby ROGERS (USA)

KOZLOVA Kateryna (UKR) vs Venus WILLIAMS (USA) [13]

Andy MURRAY (GBR) [1] vs Illya MARCHENKO (UKR)

Gastao ELIAS (POR) vs Nick KYRGIOS (AUS) [14]

Angelique KERBER (GER) [1] vs Lesia TSURENKO (UKR)

Jurgen Melzer (AUT) vs Roger FEDERER (SUI) [17]

Eurosport 2 (meciurile încep la ora 02:00)

Marina ERAKOVIC (NZL) vs Garbiñe MUGURUZA (ESP) [7]

Andrey KUZNETSOV (RUS) vs Kei NISHIKORI (JPN) [5]

Tomas BERDYCH (CZE) [10] vs Luca Vanni (ITA)

Jerzy JANOWICZ (POL) vs Marin CILIC (CRO) [7]

Stan WAWRINKA (SUI) [4] vs Martin KLIZAN (SVK)

Louisa CHIRICO (USA) vs Eugenie BOUCHARD (CAN)

Partidele de la Australian Open se văd și pe Eurosport Player.

(text si foto: tv.eurosport.ro)