Campioana mondială și olimpică la scrimă Ana Maria Popescu a câștigat cea de a IV-a ediție a Press Cup Dr. Oetker, care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, la Tenis Club Curtea de Argeș.

“Sunt foarte fericită că am participat la Press Cup Dr. Oetker. Cum sunt copii care au primit prima dată o jucărie, așa am fost eu aici la tenis. Am jucat tenis în copilărie, iar la această competiție m-am întors la prima dragoste, dacă tot rămăsese neconsumată. Chiar m-am distrat, am făcut mișcare într-o bază foarte frumoasă, la Curtea de Argeș, unde înțeleg că se desfășoară competiții internaționale. Mi-aș dori să văd în fiecare oraș o astfel de bază sportivă, nu neapărat la tenis și mă bucur că sunt oameni care se preocupă de sport”, a declarat Ana Maria.

Competiția la băieți a fost câștigată de reprezentantul Republicii Moldova, Televca Oleg, care l-a învins în finală pe cântărețul Peter Pop. “Totul a fost organizat impecabil, într-o atmosferă caldă, prietenească, cu un nivel ridicat sportiv. Mi-a făcut mare plăcere să interacționez cu turneele Dr. Oetker”, a spus reprezentantul APS Modova.

Delegația jurnaliștilor a avut în program, printre altele, plimbare cu vaporașul pe lacul Vidraru și vizite la Cumpăna și Păstrăvăria Brătioara.

Eduard Ciobanu (Președintele Asociației Presei Sportive din Moldova): “Cu mare plăcere am acceptat invitația să participăm la această sărbătoare a tenisului. Mă bucur că a câștigat un coleg de-al meu, mai ales că recent a câștigat conscursul la tenis la Olimpiada APS din Moldova. M-a impresionat acest turneu Press Cup Dr. Oetker, care ne-a dat idei să organizăm ceva similar și la Chișinău. Au fost partide interesante, captivante, dar cel mai mult m-a impresionat că s-a jucat cu zâmbetul pe față”.

La cea de a IV-a ediție a Press Cup Dr. Oetker, la care au participat aproximativ 40 de jurnaliști, a avut loc o partidă demonstrativă în care au jucat Ana Maria Popescu cu Peter Pop.

“Îmi pare rău că nu am putut să câștig finala. A fost o experiență deosebită, fantastică pot spune pentru mine Press Cup Dr. Oetker și mă bucur că am luat parte la ea. Nu am întânit nici în București o arenă așa bine îngrijită și mă bucur că în Curtea de Argeș există oameni pasionați de tenis. A fost o mare onoare să o cunosc pe campioana mondială și olimpică Ana Maria”, a spus Peter Pop.

Gheorghe Borțan (Director Tenis Club Curtea de Argeș): Mă bucură că am avut ocazia de a organiza cea de a patra ediție a Press Cup Dr. Oetker, la care au concurat ziariști din întreaga țară. Ba am avut și participare internațională, anul acesta, din Republica Moldova. Noi pregătim terenurile și baza să arate la standarde ridicate, mai ales că urmează să găzduim competițiile ITF de 15.000 de dolari, atât la fete cât și la băieți. A fost meciuri interesante cu finale deosebit de frumoase, crescând nivelul valoric și calitativ și la presă, ca și la celalte competiții internaționale găzduite de noi”.

Pe site-ul Turneului – http://www.astenisclub.ro/presscup/, cât și în social media – pagina de Facebook Tennis Junior Stars se află știri și informații actualizate pe toată durata desfășurării competiției. Organizatorul Dr. Oetker Press Cup a fost Tenis Club Curtea de Argeș. Partenerul oficial al turneului a fost Dr.Oetker România. Sponsorii ediției 2017 au fost: Păstrăvăria Brătioara, Vodafone, Steinel, Euro Tehno Group, Karcher, Annabella, Râureni, Hotel Posada, Consiliul Local Curtea de Argeș și Consiliul Județean Argeș. Parteneri media: Radio Argeș Expres și Ziarul Argeș Expres. Promotorul turneului a fost SCG-Smart Corporation Group.