Agențiile de pariuri din cartier sunt șocate de acțiunile pariorilor din România

Șoc în piața autohton a pariurilor: se anunță vremuri grele pentru casele de pariuri stradale! Foarte mulți pariori români au ales să migreze online în prima parte a acestui an.

În primele zile ale anului 2017, casele de pariuri online au sesizat apariția unui număr foarte mare de noi utilizatori înregistrați, în comparație cu situația din anul precedent, atunci când o bună parte dintre împătimiți se speriau să mai joace pe internet pentru a nu primi o amendă. Însă apele s-au liniștit, iar acum avem operatori licențiați pe perioade de 10 ani la ONJN, lucru care i-a determinat pe jucători să revină în număr mare pe online.

Fondatorul comunității PariuriX.com, Cădar Marius, este de părere că lucrurile vor merge din ce în ce mai pronunțat spre direcția pariurilor online: „Mă aștept ca în viitorul apropiat, piața pariurilor online să înregistreze o creștere cu până la 20%. Oamenii și-au recăpătat încrederea în sistem, mai ales după ce am făcut atâtea eforturi pentru a menține o transparență între ONJN și pariori. Mai mult ca sigur, agențiile stradale se vor demoda în viitorul apropiat și în cel mult 5 ani, pariorii români vor juca majoritar online,” a declarat specialistul ce se bucură de 15 ani experiență în pariuri, care ne-a atras atenția cu privire la numărul celor care pariază de pe mobil, care este într-o continuă creștere, de la an la an – lucru care se va resimți din ce în ce mai pronunțat în următoarea perioadă.

PariuriX.com promovează parierea responsabilă. Pariurile pot avea consecințe financiare și pot cauza dependență. Vă rugăm să jucați responsabil!

PariuriX.com – 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licență Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016