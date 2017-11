adidas aduce in lumina reflectoarelor femeile puternice

adidas Aduce în Lumina Reflectoarelor Femeile Puternice

Care Schimbă Regulile Sportului prin

Încredere și Creativitate în Noua Campanie dedicată Alergării

Karlie Kloss, Kathrine Switzer, Mary Keitany, Robin Arzon, Jessie Zapo și Jen Rhines arată că sunt Neînfricatele AF și provoacă alte femei să-și creeze propriul stil îndrăzneț de a-și exprimaindividualitatea, se precizează într-un comunicat remis Sport Profit.

adidas dezvăluie astăzi noul său videoclip dedicat alergătoarelor, intitulat „Fearless AF”, care aduce în lumina reflectoarelor șase atlete și ambasadoare adidas puternice care au încrederea și creativitatea necesare pentru a schimba regulile în sport. Videoclipul, lansat astăzi aici, va fi difuzat pe platformele digitale adidas.com și în rețelele sociale ale brandului.

Campania este reprezentată de: Karlie Kloss, supermodel și fondatoarea Kode With Klossy; Kathrine Switzer, prima femeie care a alergat la maratonul din Boston și totodată o promotoare a echității sociale; Mary Keitany, de trei ori campioană în cadrul celui mai mare maraton din lume; Robin Arzon, ultramaratonistă și Vicepreședinta Programului de Fitness la Peloton; Jessie Zapo, una dintre alergătoarele reprezentative în NYC, antrenoare de atletism pe pistă și în aer liber și specialist în terapie prin artă; Jen Rhines, alergătoare olimpică pe distanțe lungi – doboară stereotipurile feminine și aduce laolaltă femeile care și-au creat propriul drum pentru a concura la marea cursă din acest weekend.

„Am depășit perioada în care femeile au nevoie de încurajare pentru a fi mai puternice”, afirmă Alexa Andersen, directoarea adidas U.S. a categoriei de produse de alergare pentru femei. „Femeile sunt deja puternice. Această campanie vizează celebrarea femeilor care acceptă provocările, sfidează convențiile, își exprimă punctul de vedere și își folosesc creativitatea în numele sportului.”

În spatele fiecărei femei, există o afirmație personală care descrie tăria și creativitatea ce determină pasiunea ei pentru sport și dorința unei lumi mai bune.

Karlie Kloss – Lider AF

Alergător de maraton pentru prima dată, supermodel și antreprenoare, Karlie este preocupată să asigure tinerelor femei accesul la oportunități de educație informatică prin intermediul organizației sale Kode With Klossy. Prin oferirea de burse și înființarea taberelor de vară de programare în toată țara, Kode cu Klossy lucrează pentru a ajuta femeile tinere să învețe programare IT și să devină lideri în domeniul tehnologiei.

Kathrine Switzer – Neînfricată AF

Kathrine a demonstrat că este la fel de capabilă să alerge pe distanțe lungi precum bărbații, atunci când a fost prima femeie înscrisă la maratonul din Boston în 1967, în ciuda încercărilor de a fi eliminată din cursă. De atunci, ea a inspirat milioane de femei dincolo de linia de sosire prin organizația non-profit 261 Fearless.

Mary Keitany – Determinată AF

Alergătoarea kenyană de cursă lungă este un atlet foarte premiat și cea de-a doua cea mai rapidă maratonistă din istorie. Mary deține recordul mondial pentru un maraton dedicat exclusiv femeilor și își apără titlul de campioană la două din cele mai populare maratoane din lume.

Robin Arzon – Îndrăzneață AF

Robin și-a abandonat cariera de succes în avocatură, pentru a se reinventa în lumea fitness-ului ca ultramaratonistă, antrenor de alergare, instructor de ciclism și susținător în lupta contra diabetului.

Jessie Zapo – Creativă AF

Jessie își folosește creativitatea pentru a avea un impact pozitiv asupra celorlalți alergători din New York, ca antrenor de alergare pentru adidas Runners NYC și asupra femeilor din clubul său Girls Run NYC, precum și prin munca ei cu tinerii fără posibilități din Brooklyn, în calitate de specialist în terapie prin artă.

Jen Rhines – Feroce AF

Triplă campioană olimpică cu mai mult de 20 de ani experiență în calitate de alergătoare profesionistă, este o atletă cu adevărat versatilă care participă la cursele de alergare pe pistă, de traversare a țării și alte evenimente de alergare. „N-am crezut niciodată că voi alerga un maraton, dar după ce am terminat prima jumătate de maraton în 2015 și am urmărit New York City Marathon timp de ani de zile, am decis să accept provocărea”, a declarat Karlie Kloss. „Antrenamentul m-a învățat că atunci când îți depășești frica și ieși din zona de confort, mintea și corpul tău sunt în stare de mult mai mult decât îți imaginezi.”

„La doar șase luni după ce am alergat la maratonul din Boston, după 50 de ani de la prima mea participare (în ambele competiții am alergat în adidas), sunt încântată să-mi testez condiția fizică pentru a cincea oară în New York”, a spus Kathrine Switzer. „Au trecut 42 de ani de când am alergat aici, dar, ca de obicei, sunt într-o companie bună alături de alte femei neînfricate, care continuă să doboare barierele și să schimbe lumea, în special echipa de alergătoare pentru cauze de caritate, 261 Fearless.”

Alergătoarele și femeile deopotrivă sunt încurajate să își creeze propriul _____ manifest AF la cabina foto din cadrul adidas Flagship store din NYC și la centrele de creare a tricoului dedicat campaniei care vor fi deschise în perioada 2 – 6 noiembrie, și să posteze în rețelele sociale folosind #takecharge, @adidasrunning, @adidaswomen și @adidasnyc.

